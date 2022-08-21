台灣奶茶全行銷，最新加入一位原創品牌偶像「Q-ri」，近日自Q星球降落到高雄鹽埕區新樂街「奶茶一條街」，還準備好Long Stay，要天天享用奶茶，滿足自己的喜好外，更會努力讓更多人們來到這裡，一起吃喝玩樂。

Q-ri的個性古靈精怪、又逗趣，為療癒系列人偶。商業發展研究院表示，以「外星人」作為Q-ri 的角色定位，代表臺灣國民飲料不分國家受到全世界的喜愛，也象徵「Q-ri」將臺灣奶茶品牌全面發揚到宇宙的爆發力。

商業發展研究院輔導高雄「奶茶一條街」進入第二年。該院表示，今年除持續聚焦品牌化及故事化，並結合LINE熱點口袋名單推播強化數位行銷。為了將品牌記憶深植於民眾的心中，這次行銷活動搭上原創角色「Q-ri」，和民眾一起創造專屬回憶。

經濟部商業司近年推出「品牌一條街」計畫，主要在於協助地方產業群聚型街道特色行銷及轉型升級，打造街道與店家共好的品牌價值，受到廣大迴響。經濟部商業司長蘇文玲表示，目前全台四處品牌一條街，除了奶茶一條街，還有高雄知名的三鳳中街「南北貨一條街」，以及臺南成大充滿異國風情的「異饗一條街」，與越夜越美麗的海安「餐酒一條街」。

蘇文玲指出，品牌一條街是貼近民眾生活的特色街道，從餐飲美食到各式物產，這些產業群聚的街道，有其獨特性及品牌定位，透過品牌一條街計畫的行銷輔導，讓街店共享品牌效益且共同成長，也歡迎大家放慢腳步，一起漫步品牌一條街。

商研院CDRI 表示，8月份除了奶茶一條街活動，緊接著是臺南餐酒一條街的「海安餐酒節」，自8月26日到28日將帶給大家最chill的微醺夏夜，9月9日至9月10日則歡迎民眾來到異饗一條街參與「異饗秋節直火祭」，響應中秋不開火來異饗團聚享美食。