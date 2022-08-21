時間來到8月下旬，今年至今仍未有颱風來襲，根據中央氣象局統計，今年有機率寫下64年來最晚發颱風警報之紀錄。專家表示，以歐洲模式來看，現在位於菲律賓東方的熱帶性低氣壓TD11成颱機率為50％。

據氣象局最新資料顯示，今(21)日上午8時TD11的中心位置在北緯17.6度，東經128.0度，以每小時12公里速度向西南進行，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺。

台灣永續環境工程顧問公司總監賈新興分析，以歐洲模式來看，該熱帶性低氣壓增強為颱風的機率一半一半，時間約在8月23日至8月24日之間；8月24日至8月25日隨著迎風面的花東交界以南和恆春半島降雨明顯，其它地區也有局部短暫陣雨；其次是航行在東部沿海巴士海峽及台灣海峽南部的船隻須留意風浪大。

賈新興指出，目前主要觀察有兩個重點，一是該熱帶性低氣壓受呂宋島地形破壞的程度，二是中心離台灣海域的遠近，以目前預估半徑約80公里，離海警發布的100公里海域還有段距離。

賈新興說，相較是否創下64年來最晚發布颱風警報，移動路徑才是關注的重點，就算還是熱帶性低氣壓，靠近台灣的話降雨強度也會轉趨明顯；即使是颱風，但因為距離台灣遙遠連發布海警都沒有，那影響也就不大，明後兩天颱風發展、移動路徑就會逐漸明朗。