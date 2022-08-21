被網友封為「兇版李毓芬」的性感辣模陳香菱，因擁有與女星李毓芬相似的甜美臉蛋，及超兇猛的H級好身材，讓她在網路上迅速竄紅，甚至成為知名雜誌的《JKF》的性感女郎。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，日前也跟上潮流在TiKtok上曬出「禹英禑之舞」火辣的穿搭令網友看了直噴鼻血。

隨著韓劇《非常律師禹英禑》爆紅，不少人也跟著學起女主角禹英禑在劇中與好友董格拉米見面時的「打招呼之舞」，甚至還有人改編成各種版本在網路上瘋傳。而經常在網路上製造話題的陳香菱，日前也在TiKtok上曬出她跳的「禹英禑之舞」，影片中只見她穿著一件粉色的比基尼，對著鏡頭擺出各種姿勢，而她的比基尼疑似太過小件，使她只要一個動作，飽滿的雙球就跟著左右晃動，令網友看完影片後忍不住表示「從沒讓人失望」、「有夠口愛」、「太厲害了」、「要用力一點這樣不夠傳神」吸引超過21萬人觀看。

事實上，不久前陳香菱也曾曬出她穿著豹紋比基尼以及透視睡衣的熱舞影片，大方展現凹凸有致的兇猛身材，熱舞過程中還意外走光了胸貼，令網友大噴鼻血；另外，她也曾找來4名身材火辣的正妹好友穿著比基尼一同跟這著她聽著音樂熱舞，並要求網友「標記你朋友來看四倍快樂」，同樣讓網友看了直呼「好暈」、「可惡，看了好幾次」、「眼睛一次要看4個好累啊！哈哈」、「我都要」、「我是游泳教練啊要不要帶我去玩」、「太辣了」。