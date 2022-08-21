2021年第30屆世界盃青棒錦標賽今天公布最終20人名單，包含7名準職棒球員，包含舒治浩、黃保羅、林詔恩、伍祐城、宋嘉翔、黃永傳、黃劼希，名單中以穀保家商8人最多、平鎮高中7人次之。

本屆U18世界盃受到疫情影響，延後1年才在今年9月9日至18日美國佛羅里達州復辦，預賽分為2組，A組有地主美國、韓國、荷蘭、加拿大、巴西和南非，中華隊則被分在B組，與日本、墨西哥、澳洲、巴拿馬和義大利同組。

今年玉山盃結束後產生中華隊36人大名單，經過2階段集訓後，最終產生20人名單，其中投手8人、捕手2人、內野手6人及外野手4人。7名準職棒國手舒治浩（樂天桃猿）、黃保羅（富邦悍將）、林詔恩（統一獅）、伍祐城（台鋼雄鷹）、宋嘉翔（樂天桃猿）、黃永傳（統一獅）、黃劼希（台鋼雄鷹）。

本屆U18由穀保教頭周宗志掌兵符，教練團有鄭志強、王傳家及楊孝承，代表隊將在9月2日出發，力拚2連霸。