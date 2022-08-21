台中1對夫妻2度結婚，某日人夫發現老婆和線上遊戲認識的網友互動親密，甚至還將網友比喻成「狙擊槍」，對方回：「頂到底射進去直接懷孕」，氣得人夫怒告2人侵害配偶權，求償60萬元精神撫慰金，台中地院法官判2人賠償30萬元。

1名人夫小陳（化名）與老婆2度結婚，並育有2女，小陳於109年11月發現老婆沉迷於線上遊戲，結識網友，私人電話日益頻繁，小陳還發現老婆傳訊給網友小賢（化名）：「你以為你狙擊槍」，對方回：「不要嘗試、真的可以、頂到底射進去直接懷孕」等鹹濕聊天紀錄，由此可證2人互動親暱，超越一般正常社交男女之正常互動關係，氣得小陳怒告2人侵害配偶權，要求賠償60萬元精神撫慰金。

老婆表示，小陳未經允許便偷看她的手機，已涉嫌妨害秘密罪，而該違法取得之證物，應無證據能力，且她與小陳的婚姻關係已經無法維持，她和小賢僅為朋友間單純聊天口頭上開黃腔、打嘴砲，難認有逾越一般男女之情。

但小賢卻表示，是對方一直對他死纏爛打，他並非故意破壞意破壞小陳家庭，基於敢作敢當勇於認錯的想法，願意以10萬元分期付款之條件與小陳談和解。

法官認為，無法證明證據為小陳以強暴或脅迫之方式違法取得老婆手機，且小賢傳送「到後面你一直叫我的時候我就很興奮啊就想繼續」、「越叫越大聲妳水就越多好像要噴出來一樣」、「不然這麼多天會直接射到子宮裡面」、「頂到底射進去直接懷孕」等對話，認定2人侵害配偶權，需連帶賠償人夫30萬元。