香港女星萬綺雯是1989年亞洲小姐亞軍，她以一雙106公分的吸睛逆天長腿聞名，獲封「香港第一美腿」，久未露面的萬綺雯日前竟加入直播帶貨大軍，現身直播間給網紅做配角，網友吐槽無法理解曾經是「亞視一姐」她為何自貶身價，讓人難以接受。

近年來不少港星北上發展，萬綺雯就是其中之一，她2020年職業是編劇的老公與移居大陸，並與老公合資在浙江度假勝地開起民宿，將事業重心轉移至大陸的她還成立「萬綺雯工作室」接洽演出事宜。現年51歲的萬綺雯保養得當，從她此前曬出的近照就能夠看出她的皮膚沒有鬆垮，相當緊緻，逆天長腿超纖細保持得很好，完全看不出來在她身上留下的歲月的痕跡。

萬綺雯也加入直播帶貨大軍，讓粉絲非常不解。（圖/翻攝自抖音）

不少粉絲對女神近況非常感興趣，據悉當天在網紅直播間， 30萬粉絲紛紛湧入直播間觀看女神現況，該場直播銷售破億，足以見得萬綺雯在大陸高人氣。但也有不少網友對她直播帶貨的行為非常不解，認為她是「自降身價」，也有不少網友調侃，「直播帶貨來錢快，這幾年越來越多明星開始直播帶貨模式了！」