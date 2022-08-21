華夏科大培訓緬甸街在地導覽員。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學實施社會責任實踐計畫「華夏南勢在地紮根PLUS」，與Mingalar par鳴個喇叭緬甸街工作室共同策畫8月起辦理10場「2022 緬甸街在地導覽員培訓工作坊」。首堂課程於13日舉行，集結在地居民、二代緬僑、旅遊導覽同好、文史影像工作者、喜愛東南亞文化大學生、國中生及社區居民共27人，一同學習滇緬聚落文化。

新北市中和區華新街俗稱「緬甸街」，是中和區唯一聚集緬甸移民的特色街道。自1960年排華事件後，許多緬甸華僑喬遷來台，定居於中和華新街。這條街區蘊涵許多跨境移動的故事，除了赫赫有名的南洋美食，每一味的香料與傳統裝飾都承載著在地移民的風俗習慣與思鄉情愁。

華夏科大校長陳錫圭表示，本次工作坊10堂培力課程，目標將讓學員體驗深度文史課程與實務，親身蒞臨場域踏查華新街居民的日常，學習田野調查與訪談技巧，培養在地導覽員發掘地方獨特魅力，自我規畫一場完整的導覽，向所有來到緬甸街的旅人介紹這條街多元豐富的面貌。

華夏科技大學USR團隊表示，中和區是一個開發很早的城市，孕育著豐富的人文歷史，特別是南勢角地區更因為緬甸歸僑形成特殊多元的聚落文化添增精彩的元素，華夏科大自2018年起以此豐富人文特色為基礎，獲得教育部大學社會責任USR在地深耕計畫，由內而外凝聚本校師生與社區民眾，對在地的認知與認同。

工作坊課程以行前導讀方式，介紹南勢角華新街區族群的形成，接著透過逛菜市場，了解緬甸食材香料及僧尼托缽的南傳佛教特色，最後回到華夏科大多元文化共學中心教室，進行簡報說明及即時緬甸街印象互動問答，加深滇緬文化記憶。