新竹過去時常被戲稱為「美食沙漠」，為此，國民黨新竹市長參選人林耕仁特地分享了兩間新竹在地美食小吃店，他說自己會持續挖掘在地好滋味，用美食行銷新竹，不讓優質店家被埋沒。

林耕仁昨（20）日與市議員黃美慧一同品嚐了「樹林頭鮮肉包」和「樹林頭麵店」，它們是在地人非常喜歡、常要排隊的早餐熱門店家。

林耕仁表示，相信很多在地市民一定都知道這幾家店，甚至可能有不少人從小吃到大，「一方面是他的美食，另一方面則是關於眷村大時代的記憶」，儘管許多曾經的美好畫面可能已隨著物換星移而消散，但有樹林頭麵店近50年始終的陪伴，就能喚醒深埋在記憶中的好味道，以及眷村的種種美好回憶。

最後林耕仁提到，新竹的美食豐富多元，自己會持續深入大街小巷，挖掘在地的好滋味，用美食來行銷新竹，林也呼籲民眾，若再遇到有人說新竹是美食沙漠，就把他介紹的美食通通分享出去，除不讓在地的優質店家被埋沒，也要讓大家的味蕾都被驚艷滿足。