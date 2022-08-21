百萬Youtuber團體《這群人》因有許多爆笑短劇而爆紅，其中成員之一的木星，因個性直率開朗而受到不少粉絲喜愛，平常也喜歡透過社群網站分享自己的生活，21日凌晨在IG上PO出泡澡照，引來不少網友驚訝問「是不是露點了」，對此，她連忙在留言區澄清。

木星發出一則貼文，見她全裸泡在浴缸裡，一手優雅地舉起高腳杯，一手遮住飽滿的上圍，回眸露出迷人的笑容，而另一張照片也是全裸上陣，一片健康膚色的美背上有兩條曬痕，鮮少PO出性感照的她，讓粉絲紛紛讚美太辣了。但是，更多網友將目光放在木星遮羞的位置，懷疑她是不是露點了，連好友董仔也坦言「看好久」。

木星PO出照片，讓眾網友懷疑是否露點。(圖/木星 臉書)

對此，木星表示「那是手指！是手指！」解釋她早已放大檢查過無數次，原本想向粉絲分享自己曬黑的貼文，「你的木炭已上線，尤其肩膀最炭，痛死，不要打我肩膀，我會哭」，意外被模糊焦點，笑倒眾網友。

事實上，木星此行是和茵聲等友人一起去墾丁旅遊，不吝嗇分享了多張體驗SUP立槳的水上活動的美照，只見她穿上紅色比基尼，中間開洞的的設計正好露出東西半球，並紮起可愛的春麗頭，在大太陽底下露出開心的笑容，卻也因此美背曬出曬痕，痛喊：「好痛！要痛死了我的皮！正反兩面都精彩。」