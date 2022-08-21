本土BA.5疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今天公布22137例本土病例，較上周日增加約1300例，成長6.4％，此外境外移入也新增260例，死亡則增26例，中重症則是增加97例，其中一名個案為1歲男童染上MIS-C，目前正在醫院觀察中。

莊人祥表示，今新增97例中重症個案，其中包含一例兒童重症，為一歲男童染上MIS-C，本身無慢性病史，沒接種疫苗，7月16日確診，8月15日出現高燒、嘔吐、食慾下降等症狀，18日赴急診發現有草莓舌、嘴唇紅腫、結膜炎等現象，立即收治並給予免疫球蛋白、類固醇使用，目前正在一般病房觀察中。

自今年一月以來，我國兒童重症共累積180例，其中包含腦炎27例、肺炎21例、心肌炎1例、敗血症3例、哮吼10例、家中死亡6例、MIS-C 109例、共病3例，總計27人死亡。

指揮中心也公布，昨天共有5507名6個月至4歲嬰幼兒接種莫德納疫苗，其中包含3820人接種第一劑、1697人接種第二劑，目前共有14萬7千人打完第一劑新冠疫苗，約佔該年齡層的18.9％。