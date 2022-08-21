泛太平洋盃全國運動舞蹈公開賽暨國手選拔積分賽21日在北科附工火熱開跳，逾600名選手同台尬舞。(尤月華提供／蔡依珍桃園傳真)

泛太平洋盃全國運動舞蹈公開賽暨國手選拔積分賽21日在北科附工火熱開跳，逾600名選手同台尬舞。(尤月華提供／蔡依珍桃園傳真)

國標積分賽 國標舞一哥林立8連霸奪金牌

國標積分賽 國標舞一哥林立8連霸奪金牌

泛太平洋盃全國運動舞蹈公開賽暨國手選拔積分賽21日在北科附工火熱開跳，逾600名選手同台尬舞，國標舞界一哥林立和舞伴謝汶芯，不負眾望摘下成人A組標準舞金牌，完成8連霸，去年遠赴歐洲捷克參加「世界摩登舞錦標賽」的常勝軍林傳恩，則擔任活動執行長，期許今年能代表台灣出賽參加美國伯明罕舉辦的世界運動會，為國爭光。

桃園市舞蹈業職業工會籌備主任委員尤月華說，今年在政府防疫政策下，已有效控制疫情升溫，因此在桃園市政府及中華民國體育運動舞蹈總會的指導下，舉辦「2022泛太平洋盃全國運動舞蹈公開賽暨中華舞總國手選拔積分賽」，總計600多人次的選手報名，以兒童單人組報名人數最為踴躍，高達50多名選手，戰況激烈。

尤月華說，這次賽事也是今年全國排名積分賽暨國手選拔13站的第7站，除了比賽方式以大滿貫形式進行，並在成人組標準舞、拉丁舞設有賽事最高獎金組別，獎金優渥，希望能激勵選手們全力以赴，讓比賽激盪出最精彩的火花，比賽活動時間從8時30分至夜間20時，採網路直播，全國各處皆可欣賞選手們曼妙舞姿，也讓無法到現場的親朋好友可以一同觀看，為自己支持的團隊加油打氣。

出身國標舞世家的24歲林傳恩，去年在疫情期間遠赴歐洲捷克參加「世界摩登舞錦標賽」，今年負責擔任本次賽事執行長，同時也是博士班新鮮人的林傳恩談到未來規畫，除了在學業上持續深造，也預定在今年世界舞總的亞洲區資格賽取得佳績，代表台灣出賽參加美國伯明罕舉辦的世界運動會，為國爭光。他也希望透過本次比賽，激勵更多舞林好手同台尬舞，並倡導運動舞蹈成為全民運動，讓更多人能認識、進而愛上跳舞。