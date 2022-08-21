衛生局長陳南松呼籲，民眾應盡速接種COVID-19疫苗，提升自身保護力，降低社區感染風險。(南投縣政府提供)

中央流行疫情指揮中心，今天公布南投縣新增確診人數383例，南投截至20日累計確診人數8萬0622例，居家隔離人數1093例；今日解除隔離人數387例，居家照護人數2273例。南投縣衛生局長陳南松呼籲，民眾應盡速接種COVID-19疫苗，提升自身保護力，並確實落實勤洗手、戴口罩、減少群聚防疫措施，降低社區感染風險。

陳南松指出，今天中央公布南投死亡人數新增0人，累計死亡人數計287人。昨日中央公布南投中症計1人，是名90歲女性，具有高血壓、肺腺癌病史，未曾接種疫苗；累計中、重度人數計809人。

陳南松提醒民眾，使用家用快篩試劑時，切記要詳閱快篩試劑說明書，並依步驟操作，採檢時雙鼻腔深度約2~2.5公分，等待時間約15-30分鐘，如快篩結果呈陽性(雙條線)，將檢測卡匣上寫上檢測者姓名與採檢日期，並與健保卡放在一起拍照，透過電話視訊診療院所醫師進行診斷，及早隔離治療，避免發生家庭或職場群聚感染。