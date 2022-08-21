桃園市長選戰傳出民進黨前立委鄭寶清有很高機率會脫黨參選，民進黨桃園市長參選人在上網路節目也公開向鄭喊話，希望他能協助選戰做獻策，對此賴香伶今天表示，兩黨各種紛擾顯見權力上問題無法內部處理，希望鄭寶清協助新政黨新政治，若真要參選也尊重。另外針對民進黨政府中介法突然喊卡，賴香伶也說是剛好而已，呼籲政府不管未來要不要對網路平台加以管理，都要尊重憲法、尊重法律，不是說國外有了我們一定就要訂。

賴香伶說，和鄭寶清是舊識，過去在社運的時候有些相同理念，這次他對民進黨提名程序有很大的不滿，一直有聽到他想要參選的企圖和想法，希望如果和他能在共同的政見理念有相同性的話，他也願意支持第三勢力新的政治，會把他奉為上賓盼協助開展新的政治選戰，畢竟他身經百戰在地方耕耘的很深，當然希望他能來協助。

至於鄭寶清若真要參選是否會衝擊桃園選情？賴香伶認為，不管是各陣營現在都是相當混亂的現況，也許他出來對既有綠的支持者是有新的選擇，也可說是百家爭鳴，但是兩黨到現在市民覺得他們資源多、選將幹才多，怎麼還是有各種紛擾，顯見一定是有權力上的問題無法內部處理，看在眼裡希望民眾黨新在這次選舉可以團結最多數，希望改變政治力量，如果鄭委員最後決定要選舉的話，當然是尊重每一個人參與政治的理念與想法。

對於民進黨政府中介法臨時喊卡，賴香伶也說，這是時勢所趨，因為台灣是一個自由言論風氣盛行的國家，這件事情推得急之外還不尊重民意，非常多網路聲音都跑出來，這會不會讓言論自由倒退、會不會讓行政擴權。

她也說，行政單位擴權是讓大家心裡最擔心的事，畢竟在資訊和權力上大家謹守讓每個人自由思考才可以自由說話，現在不能自由說話是因為來自於思考部分管道被限制，中介法就介於思想跟言論之間的一種空間被擠壓，主動權又在政府強勢的地方，所以退回剛好而已，未來是不是真要對相關平台進行管理要尊重憲法和法律，行政機關的權利一定要依法有據，程序上尊重人權、言論自由是前題，而不是倒過來不喜歡的言論就套個法、套個行政機關認定讓人民去救濟，這樣是本末倒置。