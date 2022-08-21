民進黨桃園市長參選人鄭運鵬是著名的動漫宅，平常就非常喜愛鋼彈、模型及動漫，他認為這些看起來很宅的嗜好，不僅是生活，更是消費產業的一部分，尤其動漫在台灣的影響力相當驚人，更帶來龐大商機，而桃園的人口相當年輕，有本錢將動漫這個在全球都相當受歡迎的娛樂產業擴大。

鄭運鵬今（21）日在臉書表示，動漫是他的日常生活，但其實這些嗜好興趣更是消費產業中的一部份，據「日本動漫協會」統計，日本的相關產業產值，在2019年就超越2.5兆日圓，其中海外收益約1.2兆左右，而台灣與日本簽約的動畫數量在全球排名中名列前茅，今年國際動漫節的參展廠商更創下歷史新高，可見動漫在台灣不僅影響力驚人，更帶來龐大商機。

鄭運鵬透露，桃園有一間香港夫妻開設的模型店，老闆透露本考慮落腳其他城市，但因為桃園人口較年輕，且有許多高中、大學，代表學生人數充足，相當適合模型產業，加上城市氣氛有山、有海、有公園也有綠地，環境也適合小朋友成長，因此決定在桃園築夢。

「只要你抱有夢想，不管來自哪裡，都能在這座年輕有活力的城市將夢想一步一步的實現！」鄭運鵬說，自己從模型店老闆夫婦的眼中看見了他們的夢想，要以最受歡迎之一的休閒娛樂產業，在這座年輕城市打造出歡樂、活力和國際觀的風格，每個人能夠安居樂業的「Next Taoyuan」。