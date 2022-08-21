直播主連千毅和老婆石帕玉（娜美）婚姻亮紅燈，娜美昨（20日）指控連千毅拿一雙黑絲襪自導自演，想嫁禍她外遇，揚言要跟對方離婚，連千毅硬起來嗆老婆說謊，強調他沒虧待過娜美，最後演變成雙方隔空互嗆，而連千毅稍早則曬出緊摟娜美合照，並發文道歉：「我不是怕老婆，而是尊重老婆！家裡面，媽媽跟老婆最大！」

娜美昨自掀家醜，指控連千毅拿一雙黑絲襪自導自演，想嫁禍她外遇，怒指連千毅心理變態，還揚言要跟對方離婚，連千毅則嗆老婆說謊，並秀出1千萬台幣匯款證明，強調他沒虧待過娜美，沒想到，娜美硬起來嗆千毅虛偽，還放話：「要我繼續爆料1000萬的來源嗎？」

事件延燒一夜後，連千毅今（21日）中午則在臉書曬出緊摟娜美合照，並發文致歉：「夫妻難免小爭執，做個男人要大氣，讓老婆就好！我不是怕老婆，而是尊重老婆！」表示在家裡面，媽媽跟老婆最大，「這兩天的家務事，給大家添麻煩了，不好意思。謝謝大家，以及各位好友的關心！」

連千毅再次向娜美示弱外，臉書小編也喊話：「大嫂別生氣了啦」、「大嫂真的是個好女孩噢」、「老闆，平常對大嫂沒有脾氣的噢」，不過仔細看連千毅曬出的夫妻合照，其實並非新照，而是過去PO過的合照，夫妻爭執疑似仍在持續中。