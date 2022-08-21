康那香企業董事長戴榮吉（左二）期勉受獎學生知恩惜福。（張毓翎攝）

市長黃偉哲（左三）也前來致意，感謝各界關懷弱勢學生。（張毓翎攝）

康那香企業董事長戴榮吉為了感念父親成立的戴竹基金會，每逢開學前夕會慨贈腳踏車給家扶學童，迄今持續第15年，累計歷年捐贈的腳踏車數已逾1500輛，今年捐出200輛給雲嘉南4個家扶中心，並連結獅子會等民間團體資源加倍送文具、書包，21日在捐贈活動上，市長黃偉哲也前來致意，感謝各界關懷弱勢學生。

被孩子們稱作「戴爺爺」的戴榮吉，今年已高齡90歲，與家扶結緣始於1997年認養家扶兒，2008年適逢戴榮吉和妻子的金婚紀念日，首次慨贈105輛腳踏車及助學金給對弱勢兒少，近年新型肺炎疫情來襲，夫婦倆依然心懸家扶兒少，除捐口罩、衛生棉、禮金及粽子外，也經常到服務處關心受扶助家庭。

戴竹基金會今年除捐贈雲嘉南4個家扶中心共計200輛腳踏車和20萬元助學金外，也捐贈書包、文具禮盒及每人1000元助學金給北家扶中心升小一的學童，另外也提供台南二中、北門高中、將軍區及佳里區的國中小學助學金，捐贈活動21日在戴父故居台南市將軍區牛園舉行。

戴榮吉在活動上致詞時分享自己接受日式教育，深覺品格、道德教育的重要，感謝父母兄長的細心栽培，期勉受獎學生隨時抱持著感恩的心，聽父母、師長的話，未來成功闖出一片天時，別忘了懂得「施福」，幫助需要幫助的弱勢朋友。

黃偉哲今天親臨現場，並贈感謝狀表達感謝，他說，戴董事長的善心義舉，多面向造福回饋社會，對於弱勢學生在教科書、午餐費、獎學金等也都有相關補助，並凝聚其他民間團體，擴大愛心行善。