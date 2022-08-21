去年5月動肩膀手術，克羅埃西亞職業男網選手柯瑞奇（Borna Coric）靠著保護排名進入辛辛那提大師賽男單會內賽，32強擊敗了西班牙名將納達爾（Rafael Nadal），就此一路晉級到最後決賽，成為辛辛那提大師賽決賽史上名次最低的球員。

目前世界排名第152的柯瑞奇，並未排進辛辛那提大師賽男單種子，但他稱為賽事黑馬，今天（21日）準決賽6比3、6比4擊敗大會第9種子、英國好手諾瑞（Cameron Norrie），美聯社寫道，柯瑞奇是賽史男單決賽最低種子球員。

柯瑞奇將在台北時間明天清晨的決賽，面對希臘籍第4種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），連續3年晉級到辛辛那提大師賽準決賽的西西帕斯，以7比6（6）、3比6、6比3擊敗俄羅斯麥維德夫（Daniil Medvedev），生涯首度打進ATP巡迴賽千分大師賽決賽。

談到對於決賽的期許，柯瑞奇坦言自己很清楚獲勝機會比西西帕斯低，「很明顯的，西西帕斯是在決賽被看好的一方，這個禮拜我已經做了我該做的事，而且是比我預期的還要多，這場決賽我只想上場、好好享受就是了。」