民進黨桃園市長參選人鄭運日前參訪熱血模型玩具店。(鄭運鵬競選辦公室提供／呂筱蟬桃園傳真)

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬21日與桃園市長鄭文燦共同出席大園區守望相助隊及農產品產銷班志工親子烤肉活動，鄭運鵬表示，鄭市長8年政績讓小一號的鄭市長來延續，相信「鄭鄭一定會得正」，桃園市政會持續運轉。他受訪時也再度提到，將在桃園蓋公立兒童樂園，打造樂園也會結合在地工業，做一個有特色、親民的樂園。

鄭運鵬說，鄭文燦市長上任這兩任2800個日子，桃園進步很多，航空城完成全區聽證，範圍大概是青埔的四倍大，是全台最大的重劃區。他說，以後航空城開始運作，相信人口很快就會超過台北市。另外他也強調自己會比鄭市長加倍努力、拜訪更多基層，用最短時間勤跑，讓會做事的桃園隊繼續運轉大進化。

針對兒童樂園政見，鄭運鵬也說，桃園是年輕、成長中的城市，他認為應該要有一個公立兒童樂園，讓所有的年輕家庭，爸爸媽媽、阿公阿嬤想要帶孫子的時候，有一個更好的地方可以去，桃園另也是製造大市，他會藉由這些特長，將桃園兒童樂園跟工業做一個結合。

另外，鄭運鵬今天也在臉書上發文他日前拜訪位於桃園龜山區的「熱血模型玩具店」，他提到，很多跟他有關的討論，都圍繞在「動漫」上面，而動畫與漫畫本來就是他日常生活休閒育樂的一部分。他也指出，鋼彈、模型和動漫等等看起來很宅的嗜好興趣，其實不僅是生活的一部分，更是消費產業的一部分，桃園是台灣最年輕的城市，有把這全球最受歡迎的休閒娛樂擴大的本錢。