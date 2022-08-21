現場安排社區發展協會各才藝班接力演出歌舞節目。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

滾鐵圈、客家跌聖筊及木棍運球等趣味競賽。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

公館鄉公所21日在苗栗特色館舉辦藝術文化節，現場除有滾鐵圈、客家跌聖筊及木棍運球等趣味競賽，還有安排社區發展協會各才藝班接力演出歌舞節目，晚上還有客家歌手和舞蹈團各種藝文表演，縣長徐耀昌等人到場共襄盛舉，場面相當熱鬧。

公館藝術文化節上午由2支藝文展演團體精彩的舞蹈揭開序幕，儘管火傘高張炎熱無比，但地方各界參加踴躍、嘉賓滿堂，有縣長徐耀昌、議長鍾東錦、鄉長曾美露、主席劉冠霆、鄉農會總幹事古雪雲、多位縣議員、代表、村長、社區發展協會理事長，以及行政院顧問徐定禎、前農田水利署苗栗管理處處長謝福弘等人到場參與。

上午安排滾鐵圈等客家民俗技藝競賽，勾起不少民眾的童年回憶，下午精彩的社團歌舞表演及穿插摸彩活動的晚會，陪同鄉親歡度一個歡樂星期天。

縣長徐耀昌表示，公館鄉長曾美露除致力推動客語為通行語獲佳績外，也擅於舉辦許多大型活動凝聚地方向心力並增加曝光度，而農會總幹事古雪雲則爭取補助不遺餘力，加上得天獨厚的地理條件，使紅棗、芋頭等農特產銷路長紅，農友也獲得更好的照顧。

在一整天的活動會場周邊，包括戶政事務所、稅務局和地檢署等單位，也設攤宣導人口政策與性別平等，鼓勵下載統一發票APP送紀念品，以趣味遊戲宣導反賄選等。