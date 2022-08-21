胡瓜扮演日本忍者。（民視提供）

胡瓜（左）心急地看著地方媽媽挑戰遊戲。（民視提供）

民視《綜藝大集合》在阿翔與其他嘉賓高興開場時，突然有個忍者身影衝進鏡頭，嚇得阿翔趕緊攔下，等他仔細端詳後才發現是胡瓜扮演忍者，阿翔吃驚的問怎麼高溫36度，還全身包緊的穿忍者裝，胡瓜不開心的說：「昨天開會的時候，不是說今天全部人都是要穿忍者裝嗎？」

阿翔笑著解釋大家說好的是和服，胡瓜好氣又好笑的說：「喔，但我們現在終於可以出國到日本錄影，我卻全身包成忍者，滿頭大汗的」，說完便將忍者頭套拿下，他轉身訪問後方鄉親目前位置，鄉親馬上回應：「現在在桃園龍潭！」再次讓他吃驚不已。

原來，節目特地安排在桃園龍潭充滿日式風情的「手信霧影城」錄影，打造偽出國的感覺，胡瓜特地邀請穿著日式和服的在地鄉親一起玩遊戲「衝破封鎖線」，只要用臉衝破保鮮膜即可，參賽媽媽依序輪流參賽，其中一位媽媽更是不顧形象的衝向保鮮膜，由於媽媽拚了命往前衝都使用無法衝破，保鮮膜的衝擊已經將媽媽的臉擠壓變形，胡瓜站在保鮮膜前方，看到媽媽的臉笑到無法主持，最後更於心不忍的用手將保鮮膜戳破，讓地方媽媽順利拿到獎金，超帥舉動讓他再次成為媽媽們的偶像。