喬雪賽後把兩條腰帶拿起來扔到場下。（美聯社）

世界重量級統一拳王戰落幕，烏席克（Oleksandr Usyk）在重賽中保住自己的王座，結束重量級拳壇統治的安森尼喬雪（Anthony Joshua）賽後一席話卻令人有些困惑。當時12回合打完，裁判宣布烏席克以分歧判決獲勝，喬雪很不滿意，還把WBA Super腰帶和Thg Ring腰帶拿出來扔到地上。

喬雪發完飆之後又走回擂台，向烏席克勾肩搭背，拿著麥克風對觀眾說：「我要告訴你們我的故事，我本來要被抓去看守所，我被保釋出來然後刻苦鍛鍊，如果我被判刑就不能打拳了。我可以做得更好，但這顯示（烏席克）他花了多少努力才打敗我。」

Anthony Joshua throws two belts out of the ring as he loses temper after defeat to Oleksandr Usyk. 😲😲 pic.twitter.com/PHDIe2FWGh — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 20, 2022

2011年，喬雪被警察抓到持有大麻草，最重可能判刑14年，那時候是拳擊拯救了他。喬雪又說：「我不是擅長打12輪的拳手，我是重量級的新品種，我不是泰森（Mike Tyson）、李斯頓（Sonny Liston）、丹普西（Jack Dempsey），我不像洛基馬西安諾（Rocky Marciano）可以打組合拳，因為我不是該死的14英石（89公斤），我是18英石（114公斤），我很重，訓練很辛苦。這傢伙是個傳奇人物。老兄，你拿了5條腰帶？大家再為他歡呼一次！」

喬雪賽後的言行遭到批評，這是屬於烏席克的時刻，只因烏席克不會說英語，就被喬雪搶去亂講了一通。喬雪的朋友克拉克（Frazer Clarke）說：「喬雪不該做這種事，我認識的喬雪是一個懂得尊重的好人，也許他腦袋被打壞了，他的團隊應該要上前阻止他，如果我在場就會從他手裡搶下麥克風，給點時間讓他冷靜。」

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