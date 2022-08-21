腎臟是血液的淨化器官，可從尿液得知腎臟功能是否良好，許多人認為，尿液愈淡代表體內水分足夠，但醫師表示，尿色愈淡不代表愈健康，除了代表腎功能病變的蛋白尿外，最可怕的是，清清如水的尿液，因這代表腎臟已失去代謝、排毒的功能，將造成尿毒症，此時需儘速就醫。

食物中的蛋白質與體內代謝而生的廢物會進入血液，由腎臟過濾血液中的廢物與毒素，若水分不足，會使得腎臟無法代謝廢物與毒物。腎臟科醫師江守山在《健康2.0》表示，尿液顏色顯現腎臟功能，正常尿液顯黃色，若尿液混濁且泡沫很多，就可能是腎臟功能逐漸衰退，「但尿液清清如水，更為恐怖，因為這代表已腎衰竭，腎臟已無法排毒，導致毒素留在人體內，引發尿毒症。

根據衛福部桃園醫院的說明，尿毒症是指腎臟因各種急性或慢性傷害造成功能喪失，導致廢物毒素在體內堆積、干擾器官組織的運轉。尿毒症病人需病人須接受洗腎治療、甚至移植腎臟才能延續生命。

江守山並表示，若是尿液的顏色很深如濃茶一般，則可能是肝膽疾病，尤其可能是嚴重肝病，必須趕快就醫。

若是尿液的顏色很深如濃茶一般（右一），可能是肝膽疾病，必須趕快就醫。（圖／取自《健康2.0》）

根據衛福部南投醫院的衛教資訊，當肝或膽發生病變時，膽汁會往尿道排出，使尿液呈深黃色；肝炎患者的尿液也會呈現濃茶狀的顏色。