許多人終其一生都在尋找對的人，無奈偏偏總是遇到爛桃花，對此《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座女天生具有「吸渣體質」，特別容易被渣男辜負，在感情中遍體鱗傷。

▍摩羯座

摩羯女之所以容易遇到渣男，並不是因為她們愚笨，而是缺乏安全感。摩羯女喜歡能夠保護自己的對象，尤其是對那種霸氣十足的大男人特別沒轍，即便戀愛前知道對方並非良配，但還是會一股腦地陷進去，加上她們只要愛上，就會對另一半言聽計從，並且越陷越深；就算下次戀愛，摩羯座依舊會選擇跟上一任差不多的類型，要想不受傷都難。

▍雙魚座

雙魚女對於戀愛有過多不切實際的幻想，尤其對方又是自己的理想型時，雙魚女一定會更加死心塌地，加上在愛情中有著強烈的「男友濾鏡」，認為男友完美無瑕，就算旁人苦口婆心勸告，雙魚女依舊盲目的相信著自己的男友。但其實雙魚也沒這麼傻，有時候明知朋友的勸告是對的，不過在看到男友的時候，雙魚女又會拋棄那些想法，傻傻的為男友付出一切。

▍獅子座

獅子女在外總是一副唯我獨尊、做事雷厲風行的模樣，但她們在戀人面前還是很溫柔的。獅子女喜歡金錢和地位，一旦碰到了條件極佳且長相不錯的男性，獅子就會芳心暗許，如果對方又懂得說些甜言蜜語討獅子歡心，獅子女就會立刻陷進去，而不會優先了解男方的品性，加上獅子比較自我，不會聽取友人的意見，所以容易遇到渣男。

▍巨蟹座

許多渣男之所以喜歡巨蟹女是因為巨蟹特別溫柔，就算分手了也不會給自己帶來麻煩。戀愛中的巨蟹女為了讓男友毫無後顧之憂，不在乎付出一切，就算對方是吃軟飯的，巨蟹也願意一肩扛起兩人的生計。不過這樣逆來順受的巨蟹，到頭來只會讓對方覺得毫無挑戰性，日子一久更加厭煩巨蟹整天在耳邊嘮叨。可憐的巨蟹座就算受委屈了也不會哭鬧，只會選擇默默療傷，奢望對方哪一天會被自己的付出所感動。