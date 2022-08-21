台中市神岡區公所舉辦「全民國防系列」活動，邀請民眾體驗一日國軍生活，台中市長盧秀燕到場關心，率與會來賓向保家衛國的國軍致謝。（陳淑芬攝）

台中市長盧秀燕參加全民國防系列活動，受到民眾熱情歡迎。（陳淑芬攝）

台中市神岡區公所21日舉辦全民國防系列活動，邀請民眾體驗一日國軍生活，也吸引軍事迷及熱衷野戰生存玩家參加。台中市長盧秀燕到場為後憲及參加民眾加油打氣，並率與會來賓敬禮感謝他們保家衛民的辛勞。尤其，在兩岸緊張之際，精良後憲組織迅速編組守護，讓市民安心。

「報告班長，荷松在『憲』，全民國防，一日阿迷（army）」全民國防系列活動在神馬郡休閒農場舉行，規畫體能闖關、野戰生存互動體驗及軍備展示等，提升全民國防觀念，會場展現濃厚軍事風，盧秀燕到場致意，頒獎感謝軍方派遣上百名國軍支援及民間單位協助活動。

盧致詞表示，她擔任立法委員近7年期間都在國防外交委員會，守護憲兵的預算及組織，憲兵是國家忠誠、核心的部隊，「在營是良兵，在鄉是良民」；後備憲兵組織在國家社會有需要時，隨時動員組織，目前兩岸關係緊急之際，感謝在營憲兵及在後憲弟兄守護國家及市民。

「你們的爸爸很偉大！」盧向在場的小朋友及眷屬們致謝表示，近幾年來後憲組織有不少活動及訓練，在部隊是守衛國家的精良戰士，退伍了，還繼續守衛市民。

民政局長吳世瑋指出，國軍平時擔負保家衛國重任，每逢災害更投入防災、救災及災後復建等工作，是國家穩定與安全最堅強的後盾，感謝國軍官兵長期協助推動市政及災害防救。

神岡區長劉汶軒感謝陸軍裝甲第586旅、陸軍步兵302旅、陸軍步兵104旅及陸軍航空特戰指揮部，派遣上百名國軍支援及民間單位協力，並將輕型戰術型輪車、突擊車、蛙人橡皮艇等裝備開拔到場展示強化全民國防意識，軍民攜手捍衛家園。