每年8月的第3個星期六是國際流浪動物日，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，去年農委會在這天對154隻走私貓咪執行安樂死，可說是極大諷刺，他若當選台北市長，將從三大面向推行寵物友善城市，並參考日本新幹線推出寵物專車或車廂，讓寵物出門不再需要關籠。

蔣萬安昨於臉書表示，「愛牠就不要遺棄牠」是每個台灣人都很朗朗上口的一句話，但根據農委會調查，包括流浪及放養的狗狗在內，2021年街頭上的遊蕩犬共有15萬隻左右，「我自己養過5隻毛小孩，我們常說毛小孩是我們的家人，我們會讓家人在外流浪嗎？」

「我們不會拋棄家人，當然也不能拋棄毛小孩！」蔣萬安指出，對我們來說，毛小孩只是一部份，但對毛小孩而言，我們就是牠的全部，因此絕對不能棄養，有打算讓毛小孩成為家庭成員的人，希望能領養代替購買；若家中有多餘的毛毯、物資等，也可以捐給動保團體及流浪動物收容所，讓浪浪過上安穩的生活。

蔣萬安說，希望未來台北市能從醫療、空間及運輸，三大面向推行寵物友善城市，醫療方面將推行寵物保險，降低飼主醫療負擔，達到減少棄養的效果；空間方面則是在公園規劃狗狗專區，增加流浪動物之家的可親近性，並推行生命教育，藉此提高市民領養意願；最後則是在運輸方面，參考日本新幹線，推出推出寵物專車或車廂，讓寵物出門可以不用關籠。