國民黨台北市長參選人蔣萬安競選辦公室副發言人田方倫21日痛批，投入台北市長選戰的前衛福部長陳時中將疫苗採購重要文件列為機密封存30年，無疑是把「絕對機密」拿來當遮羞布，「難道大家等到陳時中成為百歲人瑞時，才看見錢是怎麼花的嗎？」他也強調，台北市絕不能交給這樣恣意妄為的人來糟蹋，並質疑陳是為了保護高端疫苗的採購價，才把採購合約和疫苗價格都遮掩起來。

田方倫指出，陳時中過去根本沒向立法院報告過什麼具體事項，「誰看過採購契約的內容是什麼？誰知道每一劑疫苗的真正價格？」且依國家機密保護法等級區分，列為國家「絕對機密」的案子必須適用「洩漏後足以使國家安全或利益遭受非常重大損失之事項」但包括日本在內的國家，採購疫苗的價格都公開透明，無不可告人的。

田方倫舉例，去年3月美國華盛頓郵報曾報導過，早在同年1月歐盟議員就能審閱相關資料，還公布部分AZ疫苗合約，歐盟和美國政府購買疫苗的價格也被媒體公開；據當時美國華盛頓郵報引述的資料顯示，歐盟以每劑14.76美元購買輝瑞疫苗、美國是每劑19.5美元；至於AZ疫苗，歐盟是每劑2.19美元、美國每劑是4美元。

至於日本更公開透明，田指出，今年4月日本就公布了疫苗採購的平均花費，1劑約為新台幣622元，和哪些藥廠採購、總共花了多少錢都講得清清楚楚，對照陳時中把疫苗採購案列為「絕對機密」存封30年，真是小看人民智慧。

「這其中當然有貓膩！」田直言，人民早就懷疑國內採購疫苗價格過高，但疫苗採購案和蔡英文總統的論文一樣，民進黨有太多不能攤在陽光下的事；他嘲諷，陳時中今年69歲，要等他成為百歲人瑞才能知道錢是怎麼花的嗎？他更批評「絕對機密」不應該成為失職官員的遮羞布，30年後很多不法的事，都過了法律追溯期了。

他也感嘆指出，台北市每年1700億的預算，市民絕對不能放心把它交給這位恣意妄為的人，否則在很多事情上，台北市民將來要等陳時中成為百歲人瑞才能看得清楚，實在太可怕了！