武陵高中環島隊22師生，趁暑假挑戰15天8字環島，沒有保母車支援、每人負重近30公斤，騎越近1500公里，21日完成壯舉返回武陵。(蔡依珍攝)

武陵高中環島隊22師生，趁暑假挑戰15天8字環島，沒有保母車支援、每人負重近30公斤，騎越近1500公里，21日完成壯舉返回武陵。(蔡依珍攝)

武陵高中環島隊22師生，趁暑假挑戰15天8字環島，沒有保母車支援、每人負重近30公斤，騎越近1500公里，爆胎、摔車是日常，月光下洗澡、睡公廁、被蜜蜂追咬、發現化石、巧遇山羌與國寶鳥帝雉等是難忘回憶，21日完成壯舉返回武陵，每個人都曬成「黑炭」笑說是「『汗味』戰士！」

武陵高中19名高一生、1名應屆畢業生，在老師姜昌明、教官帶領下，於父親節前一天展開最艱困的「8字環島」，一行人沒有保母車支援，所有鍋碗瓢盆、帳篷、睡袋等全都「自己載」，每人負重近30公斤，一路以雙輪闖蕩三橫、力行產業道路、塔塔加、武嶺等高地，1490公里「騎好騎滿」。

李永瀚說，有別於一般O形環島，他們是挑戰困難度逾8倍的8字環島，從北橫到新中橫，再從南迴到中橫，他也從連小緩坡都爬不上的弱腳，蛻變成能從200公尺直攻上3275公尺武嶺的勇腳，他回憶遊走於懸崖間的力行產業道路，遍地坑洞、泥濘，緊張感芒刺在背，深怕一失足成千古恨，如今回想，「沒有做不到，只有自己想不到！」

「別人下雨很涼，我都超級痛！」吳耿豪在環島第4天行經力行產業道路時，一個急煞打滑，連人帶車栽進路邊大水溝，因長下坡路段全是砂石、且旁邊有青苔和積水，其他同學聞訊都心想：「完了，一定掰了！」所幸吳戴著安全帽，僅全身擦傷，但濺血的膝蓋仍痛爆，笑說旅途中每踩一下踏板就痛一次，沿路也只能看著大家玩水防感染，靠著意志力完騎，他也透露，摔車的第一反應是：「晚餐的關廟麵沒了！」讓大家笑彎了腰。

周伯硯堪稱超級幸運兒，全隊共有3人摔車，摔水溝、撞山壁、跌進省道車陣中，每一幕都險象環生，而3人正好都是他旅程前認識的3個同學，2個同班、1個同帳篷，他則是全團唯一全程沒有遇到爆胎等「意外」者，讓大家揶揄，不是他「帶賽」、就是他把大家好運都吸光了。

「幾乎第一天就想回家！」張恩平也分享，過去常聽聞學長在旅途中找到化石，一天在溪邊玩耍時，他隨意撿起一塊大石，跟同學開玩笑說「是化石耶」，沒想到真的是生痕化石，讓他又驚又喜，可惜重達5公斤，只能拍照欣賞，無緣帶回研究。

邱伊凡則是全隊唯一「嬌娃」，她說國小開始就想環島，難得有機會也報名挑戰，坦言數度想放棄，感謝大家不但沒有排擠她，還很禮讓包容，洗澡都第一個洗，尤其在學校洗手台露天沐浴也有人幫忙管制，也直讚旅程幸運，平路有白雲相伴，下雨也是涼爽小雨，如今順利完騎非常慶幸有參加。

鄧竣宸則在往甲仙途中突然遇到一團棕色迷霧，耳中傳來教官高喊：「有蜜蜂，快跑！」下一秒肩胛骨就一陣刺痛，才知道被蜜蜂叮咬，當天沿途完全沒有診所或醫院，所幸並沒有過敏體質，拼命喝水、注意血氧渡過危機。

李翰文是政大新鮮人，連續3年都參加，他說過去都有大學生、甚至腳踏車店工作的學長們一起參與，這次身為唯一的「學長」，肩負重任，也從中學習帶領車隊要眼觀四面、耳聽八方，笑說未來每年都要回來繼續參加。

帶隊的姜昌明說，去年因疫情僅8人成團，今年再現武陵的熱血生命力，22人都打完三劑疫苗、全程4度快篩防群聚，他也說，過去13年經驗發現學生若騎家裡的鐵馬，常會發生不可逆的處理情況，在學校、師長和團體挹注下，今年購齊26台鐵馬，爆胎、車框變形全由學生動手解決問題，順利完成壯舉，也締造武陵8字環島車隊連續14年「完騎」紀錄。

家長們熱情迎接。(蔡依珍攝)

家長們熱情迎接，送上挑戰成功的胸章，以孩子為榮的驕傲神情溢於言表。（蔡依珍攝）

家長們熱情迎接，送上挑戰成功的胸章，以孩子為榮的驕傲神情溢於言表。（蔡依珍攝）

家長們熱情迎接。(蔡依珍攝)

武陵高中環島隊22師生，趁暑假挑戰15天8字環島，沒有保母車支援、每人負重近30公斤，騎越近1500公里，21日完成壯舉返回武陵。(蔡依珍攝)

家長們熱情迎接。(蔡依珍攝)