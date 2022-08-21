2022羽球世錦賽明天（22日）展開，大會公佈首日賽程，台灣選手由一哥周天成打頭陣，預計接近中午左右會出賽，男單王子維、女雙張淨惠／楊景惇及混雙李哲輝／許雅晴也會登場。

大會今天（21日）下午公布了明天首日賽程，周天成的男單64強安排在1號球場當地時間9點開始的上午場賽事第4場，他的對手是印度世界第20帕拉內斯（Sai Praneeth B.），兩人過去交手過4次，周天成還沒輸過，且只掉過1局。

寶島第2男單王子維，首輪64強賽則被安排在3號球場出賽，是不早於當地時間下午2點的賽事，他將對上越南39歲老將阮進明，兩人生涯過去僅交手2次，雙方勝負各一，不過上次對壘是2018年雅加達亞運，當時王子維直落二勝出。

女雙世界排名第75的寶島組合張淨惠／楊景惇，首輪對上印尼組合拉瑪達安緹（SITI FADIA SILVA RAMADHANTI）／蘇吉雅托（RIBKA SUGIARTO），過去兩次交手都是印尼組合獲勝；混雙世界排名第25的李哲輝／許雅晴，首戰面對世界排名第44印尼搭擋庫夏然托（REHAN NAUFAL KUSHARJANTO）／庫蘇瑪瓦緹（LISA AYU KUSUMAWATI），是首次對戰。

台灣女單白馭珀好手和首輪賽事預計明天登場，女單世界第2戴資穎、男雙東京奧運金牌組合李洋／王齊麟都是前16種子，首輪都獲得輪空。