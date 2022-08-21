位於台南市左鎮區、緊鄰南橫公路的噶瑪噶居寺，是全台最大的藏傳佛教寺廟。台南市長黃偉哲今（21日）發文表示，噶瑪噶居寺中高大莊嚴的佛像「令人感受佛光普照」，同時寺內也藏有唐卡刺繡、細膩的彩繪、佛法經文與玉石壁畫。

黃偉哲形容，噶瑪噶居寺如同宗教的博物館，置身其中能感受心靈寧靜，他邀請遊客無論是否信仰佛教的，到左鎮時都可造訪噶瑪噶居寺，感受藏傳佛教的魅力與虔誠，並且洗滌沈澱、找回平穩心境。