立委劉建國（右三）行銷雲林縣古坑鄉特產，邀民眾品嘗華山6寶創意料理。（劉建國服務團隊提供／張朝欣雲林傳真）

立委劉建國行銷古坑特產，21日邀民眾品嘗華山6寶創意料理，他表示古坑山產豐富多樣，華山「6寶」為咖啡、茶葉、蜂蜜、竹筍、香菇、苦茶油，都是當地居民用心經營的山產好物，買回家自己吃或是送禮都很讚，還有「咖啡大街」、「情人橋」、「小天梯」等景點，絕對值得一遊。

「華山6寶UP創意料理課程暨食農體驗小農市集」，由水保局南投分局、華山休閒農業區發展協會、華山產業促進會等共同舉辦，內容包括廚藝大賽、健行活動、小農市集，以及不間斷的精彩歌舞表演，有吃有玩還有伴手禮可買回家，吸引許多民眾全家造訪。

劉建國表示，他長期與縣議員張庭綺、前古坑鄉長林慧如關心華山建設與觀光發展，近幾年爭取「華山旅客中心整修」，另外還有「華山溪及科角溪補強工程」、「農雲古235（龜仔頭）農村生產道路改善工程」、「華山村道路鋪面改善及文學步道綠美化工程」等，現在華山可以喝咖啡、華山6寶伴手禮，還有美麗山景。

劉建國特別推薦華山「6寶」，咖啡、茶葉、蜂蜜、竹筍、香菇、苦茶油6種農特產品，都是在地農民辛苦栽種、生產的，品質有保障，這幾年因疫情等因素，銷售量受到相當大的影響，呼籲民眾有空來華山走走，購買優質的農特產品，送禮自用兩相宜。

劉建國指出，華山還有「咖啡大街」、「雲林文學步道」、「土石流教學園區」、「情人橋」、「小天梯」等景點，利用暑假或星期假日全家來此享受悠閒的山林美景，同時了解雲林文學、土石流相關知識，可說是寓教於樂。