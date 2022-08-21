民進黨前立委鄭寶清今（21）日透過臉書痛批，從論文抄襲到球場烏龍，再到數位中介服務法，「民進黨一錯再錯，高估權力、低估民意！」（摘自臉書）

前新竹市長林智堅因論文門退選桃園市長，改由立委鄭運鵬接棒參選，民進黨前立委鄭寶清今（21）日透過臉書痛批，從論文抄襲到球場烏龍，再到數位中介服務法，「民進黨一錯再錯，高估權力、低估民意！」粉專也湧入不少網友留言，有人為他叫屈「如此資深，竟然卻被罵背骨！」也有人留言要他乾脆退黨。

鄭寶清表示，立委權力沒有這麼大，鄭運鵬是台大的大學畢業，不用寫論文，但學術論文的涉及真假抄襲，是由原學校決定，不是一個立委說了算的。此外，鄭運鵬還在說沒抄襲，這是再次傷害台大，更是證明，說一個謊要用一百個謊來遮掩，還在繼續說謊。

鄭寶清說，不要低估人民的智慧，從論文抄襲，到球場烏龍，再到現在的數位中介服務法，民進黨一錯再錯，「鄭運鵬做的，大家都看到了。」只能説，問題就在民進黨有權的人，高估權力的力量、錯估輿論的變化、低估人民智慧。

鄭寶清的留言也吸引不少網友留言，有支持者說，「一但碰觸到群體利益，所有的價值都是騙人的，就算是言論自由也是一樣，你這麼資深，這麼樣的相挺，竟然卻被罵背骨。」、「現在的民進黨真的讓人很失望，支持委員以初心參選，堅守最初的民進黨精神。」、「肯定寶清兄，說真話需要有勇氣！」

此外，也有網友批評，「你政治路線就到此為止，立委選不上還要堅持選到底那乾脆退黨，保證你的票拿不到3萬票。」、「那麼不團結，那麼有智慧，可以退出民進黨加入國民黨，因為您現在的言論都跟國民黨一樣。」、「背骨的前立委」。