在國外，許多實戰派的軍事迷，熱衷研究歷史戰場上的裝備與穿著，這種活動稱為「戰役重現」，舉凡希臘羅馬時期的盔甲，到拿破崙戰爭、南北戰爭的軍服裝備都有。不過最熱門的仍然以影響力最大的二戰重現，因此國外有許多二戰的軍服研究專書。中華民國也是二戰的參與國，還是四大同盟國之一，當然值得進行研究。最近由軍事風格多媒體工作室出版的《光輝記憶-國軍光榮革命戰史》，就是最新的研究成果。

軍事風格多媒體工作室的主持人吳尚融，自學生時期就開始對近代中國歷史感興趣，多年下來也開始有了一些心得，當看到一些兩岸的影視作品，就軍服這一部分總是錯誤百出以後，而且坊間的圖書也相當的少，他就決定自己出版此類專書，他的第1本著作《中國百年陸軍軍服》就是這樣來的，之後再以遷台後的國軍軍服沿革為主題，出版了《光輝記憶-草綠國軍映像記實》，最新的《光輝記憶-國軍光榮革命戰史》則是第3本，從時序上是拉回了抗戰時期到1949年的兩岸分治。

本書最初打算取名《光輝記憶-抗戰與戡亂》，不過「戡亂」這個詞較易引發爭論，又改為《光輝記憶-抗戰與內戰》，然而再經思索，還是採用更正面肯定的用語，將書名定為《光輝記憶-國軍光榮革命戰史》。

書中介紹戰史，徽紀、軍服，與武器配備。(圖/作者吳尚融提供)

吳尚融表示，這本書從籌劃至出版花了一年半的時間，其實推出這本書的目的，是希望能夠給國軍留下一個影像歷史，彌補過往國軍歷史零碎、繁瑣、政治力造成的空缺。

這本書雖然是以軍服演變為主軸的書籍，但書中又有不少關鍵的歷史，包含許多複雜的歷史戰役、事件、政治關係，都能跟軍服歷史緊緊結合再一起，看了這些軍服的穿搭照片，又能體會到當時人們的心境及歷史事件。

作者查找資料，經常前往國家檔案中心，也獲得許多前輩軍人，比如退輔會主委馮世寬的幫忙。(圖/作者吳尚融提供)

吳尚融談到出版此書之前的心路歷程，過去幾年，曾將研究心得在幾個軍事雜誌上投稿，有一些讀者可能看過相似的內容。不過在籌備新書時，資料又比以往更豐富，甚至有好幾處已推翻過去自己寫過的東西，所以《光輝記憶-國軍光榮革命戰史》絕不是過去的雜誌文章合輯。吳尚融說：「推翻自己曾經寫過的內容，其實內心有些痛苦，但為了資料更加準確，給歷史更多的交代，也必須硬著頭皮承認過去的錯誤。」

過去作品中的服裝改版的時間點可能有誤差或是模糊，或者是對於服裝細節、用料顏色、裝備搭配解讀都有所不同，在新書製作過程中吳尚融透過更多實際文物、文史記載、行政命令、解密檔案等各種條文，讓所有的考證更加精確。

作者與軍服模特兒們的合影，許多人是義務幫忙的。(圖/作者吳尚融提供)

提到出版的發想，吳尚融表示，其實一切都是命運的安排，原本只是一段突發奇想的youtube短片，幾個朋友穿著過去的軍服重塑一段戰場重現，但是在過程中有許多心得，決定延伸成出版圖書，又逐漸延伸成專業軍服研究，甚至是歷史政治議題。從作品中也不難看出，國共兩大政權如何在中國分立，簡短的軍服演變卻比繁複的文章、文字更能表現出兩岸的現狀。

在這個基礎之下，吳尚融出版的書籍不再以「百年」為主，而走向更細節的考據路線，首先先出版《光輝記憶-草綠國軍映像記實》，詳細記載國軍遷台後草綠野戰服的演進歷史，也在兵器戰術圖解雜誌中多次與許劍虹合作投稿，結合各種歷史議題結合軍服攝影照片，組成不少精彩的文章。

更難得的是，這本書探訪到許多參戰老兵，蒐集許多文物，甚至親自到檔案館調閱許多文獻資料，甚至還有大陸地區的網友熱情提供大量參考資料、檔案，比以往的同類型書籍都更為完整。吳尚融舉例，光是抗戰時期的空軍徽章，就歷史多次演變，這在以往的圖書都沒有提到過；海軍軍服改動雖然不大，但是從階級章自內戰到民國50年代，也有多次的改革，這些都是此書首次提及。