家扶中心回贈感謝狀給台灣國際職業婦女協會。（主辦單位提供／陳淑芬台中傳真）

為響應聯合國永續發展的優質教育目標，台灣國際職業婦女協會大台中分會募集51萬元，資助轄區內待受扶助的高中女學生。分會長林秀芬今天表示，協會除了培訓女力，提昇女性權力，並執行聯合國的17項永續發展目標，今年選定贊助340名高中女生，每人獲頒1500元助學金津貼。

台灣國際職業婦女協會大台中分會每年選定不同單位舉辦多場公益活動，經協會訪查教育單位和諮詢家扶中心發現，國小至高中需受助學生，政府部門都有各種補助，但高中部份，各校的制服、教材及課外活動等費用，對低收入戶等個案，是筆很大的負擔，經理監事會議決議今年選定捐贈家扶中心的高中女學生「助學金」。

分會今年55名成員募集51萬元，資助台中市南、北家扶中心轄區內待受扶助的高中女學生，將贊助340名高中女生，預計每人可獲頒1500元的助學金津貼。

分會指出，台中市家扶中心服務區域分為南家扶中心及北家扶中心，依個案比例分配捐款，南家扶中心可獲助學金30萬6000元，將核撥資助204名高中女學生；北家扶中心可獲得助學金20萬4000元，將核撥資助136名高中女生。

捐贈儀式在20日舉行，主辦單位並安排許姓、鄭姓和魏姓3名高中女學生分享成長及受助經歷，他們感謝各界團體在人生不同階段及時援助，協助她們度過難關。