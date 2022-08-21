彰化市彰南路一棟磚造鐵皮倉庫進行烘龍眼乾作業，發生火警，附近巷弄內住戶都壟罩在濃煙下，心生恐懼，彰化縣消防局第一大隊14輛消防出救援。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市彰南路一棟磚造鐵皮倉庫進行烘龍眼乾作業，發生火警，附近巷弄內住戶都壟罩在濃煙下，心生恐懼，彰化縣消防局第一大隊14輛消防出救援。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市彰南路一棟磚造鐵皮倉庫進行烘龍眼乾作業，發生火警，附近巷弄內住戶都壟罩在濃煙下，心生恐懼，彰化縣消防局第一大隊14輛消防出救援。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市彰南路一棟磚造鐵皮倉庫下午2時許，發生火警，霎時烈焰狂然，附近巷弄內住戶都壟罩在濃煙下，心生恐懼，彰化縣消防局第一大隊14輛消防出車救援，倉庫都已經付之一炬，屋主心痛如絞，表示正在烘焙龍眼，烘了幾十年了，這下子龍眼乾燒成灰，吃飯的工具和工作場所也都毀了。

彰化縣消防局兩點多收到報案，14點13分火勢控制、15時34分火勢熄滅、共出動消防車14輛，救護車1輛，消防人員34人。由於起火地點在平房密集的巷弄內，第一大隊緊急布水線，全力灌救。

屋主告知當時正在烘焙龍眼，由於內部堆放大量雜物，造成倉庫全面燃燒，面積約25平方公尺，無人員受困。

屋主表示，每年這個時候，都會採收龍眼代為烘培，今天在屋內烘培龍眼乾，每隔2小時都會前往查看，不知道是怎麼樣，怎麼會燒起來，整片心血都去了了，真是欲哭無淚，再整建灶臺、重修倉庫還要花一筆錢。起火原因，還再進一步調查中。