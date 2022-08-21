新北市警察局瑞芳分局為防制大型車輛違規，加強取締。（新北市警察局提供／陳彩玲新北傳真）

台2線濱海公路段頻傳事故，時常有砂石車違規超車或超載，據統計，5至7月總計取締352件違規，較去年同期成長近7成，新北市警察局瑞芳分局表示，為防制大型車輛違規，運用活動式地磅增強執法效能，呼籲駕駛勿以身試法。

台2線71至113公里為往返基隆與宜蘭重要道路，瑞芳分局表示，據統計資料顯示，今年5至7月加強執法期間，針對大型車輛，如營業大貨車、自用及營業曳引車等，取締共352件，其中包含超載、超速、未依規定變換車道、不依規定使用燈光、惡意逼車等項目，去年同期208件，相較成長幅度達約69％。

瑞芳分局指出，民眾行駛台2線濱海公路段往返宜花地區時，常遭大型車違規超車或超載發生交通事故，為防制台2線大型車輛違規，與新北市交通大隊合作，運用「活動式地磅」，取締砂石勤務，同時段宜蘭縣警局也會反向取締，從宜蘭開往基隆的車輛，增強交通執法效能。

瑞芳分局交通組長黃啓峯說，目前針對轄內各重要道路如台二線等，增加超速違規取締勤務，尤其針對惡性重大違規，如大型及砂石貨車超載；他強調，駕駛若有惡意逼車等危險行為，除須負擔高額罰鍰外，更須參加道路安全講習，如因此肇事，除須負刑事責任外，更會吊銷駕照，得不償失。

瑞芳分局長謝龍富提醒，大型及砂石貨車一旦有超速、超載等交通違規態樣，極有可能造成嚴重交通事故，影響交通安全甚鉅，為確保廣大用路人行車安全與順暢，警察執法會持續不間斷，呼籲駕駛務必遵守各項交通法規，維護用路人交通安全，共同營造優質的交通環境。