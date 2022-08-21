王彩樺（右）今和大女兒一同欣賞八三夭小巨蛋演唱會。（粘耿豪攝）

王彩樺今（21日）和大女兒「庭庭」一同欣賞八三夭的小巨蛋演唱會，豆花妹（蔡黃汝）是王彩樺乾女兒，問起是否來支持乾女婿（八三夭主唱阿璞）演出？王彩樺先微笑不答，支支吾吾回「無聲勝有聲」，口風很緊就怕不小心說溜嘴透露豆花妹與阿璞的感情事。提及余天的女兒余苑綺病情不樂觀，與余天私交不錯的王彩樺表示有傳line關心，對方已讀但沒有回訊息，「我們不便打擾，他已讀就是看到我的心意、關心」。

王彩樺與王瞳情如母女，對於艾成日前不幸離世，王彩樺萬般不捨地說：「艾成是非常有禮貌、很有愛的男生，充滿正能量，（發生不幸）我很難接受。」語畢忍不住淚崩，頻頻拭淚透露有打電話關心王瞳狀況：「她說『媽咪，給我一個（隔空的）擁抱』，很心疼，他們2個都是有禮貌又孝順好孩子，真的很不捨、怎麼會這樣。」

她告訴孩子們要珍惜每一天，很多事沒辦法預料，連今天來看演唱會前，就讀大二的庭庭，在校附近的租屋處冷氣有問題，她也安慰孩子明天再處理，今天先好好欣賞演唱會，把握每一個當下。