林口交流道歷經7次流標後，民進黨新北市長參選人林佳龍表示，他跟交通部溝通後，對方決定增加10億元的預算，從26億元增至36億元，希望能盡快標出開始動工；今(21)日林佳龍更酸侯友宜較本位主義，沒辦法較有創意的方式來解決問題。

林佳龍表示，現在要跨域治理，很多問題都是跨單位、跨越中央地方、縣市之間，不要本位主義，他當交通部長時候幫新北市解決很多問題，這次也好事做到底。

他說，由於林口交流道的工程難度高，之前新北市政府找不到路，自己當交通部長的時候幫它找到了路，而且找到了地、找到了錢，現在因為物價高漲以及欠工，所以在招標上確實遇到困難，因為自己了解這個工程，所以就跟交通部來反應，一次到位讓廠商有合理的利潤，越早蓋好，就可以讓市民越早享受交通的便利。

林佳龍指出，如果不斷流標，中央沒有去介入、更積極的支持，那工程可能會胎死腹中，所以不管是作交通部長還是參選新北市長，他的態度都是一樣的，跨中央地方、跨縣市的時候，特別是要超越本位主義，用區域治理的高度來解決問題。

有媒體追問說，會不會覺得侯友宜太消極了；對此林佳龍則說，侯友宜的問題就是比較本位主義，因為他的性格不太會去想怎麼有創意的去解決問題。

他指出，所以不只是基隆捷運汐東線、淡海的淡北道路，以及的林口交流道，都是類似的問題，這也是為甚麼新北市遇到瓶頸就卡關，所以需要有一個有創意、能夠溝通協調、問題的人來接棒。

林佳龍說，比如說恩恩案這個問題，其實不是說把資料給法院或是監察院，或是當人家說要申請國賠，就去讓他們依照程序申請，而是要靠同理心，設身處地的以對方的角度一起來解決問題， 一定用要首都圈整體思維，跟區域治理的高度，是現在新北市最需要突破。