821嘉義市棒球日，黃敏惠市長期勉教練及球員們再創佳績。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

821嘉義市棒球日，黃敏惠市長期勉球隊球來就好好打。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉農棒球隊1931年8月21日威震日本甲子園，嘉義市推展棒球運動不懈，訂821為嘉義市棒球日，市府21日表揚嘉義大學及國中小共11所學校棒球教練，由市長黃敏惠頒贈「棒球推手獎」，期勉教練與球員們深耕嘉義，再創嘉義棒球奇蹟。

獲表揚的11位教練有嘉義大學鍾宇政、嘉義高中吳富威、民生國中李文傳、蘭潭國中吳奕樊、大業國中吳慶生、北園國中紀孟偉、世賢國小蕭安志、博愛國小張堅成、垂楊國小陳申宸、興嘉國小董秉睿、民族國小林忠興。

鍾宇政打過棒球經典賽、亞運、奧運賽、職棒，後來到嘉大擔任教練，教出多位優秀投手；李文傳帶領球隊屢次獲得國中棒球軟式組全國賽第1名；蕭安志循序漸進地為學生棒球技能扎根，現今職棒樂天隊的蘇俊璋就是他帶出來的學生。

黃敏惠表示，嘉農棒球隊締造台灣棒球史上的榮耀，「永不放棄」的精神更深植人心，因而2014年嘉義市訂定8月21日為棒球日，推廣棒球運動及文化，感謝教練們的付出，讓棒球能傳承下去，成為嘉義市重要的特色之一。

活動現場首先播出各校棒球隊練習、比賽的精彩畫面，讓大家了解小選手們訓練過程及比賽的奕奕精神，還邀請世賢國小棒球隊表演開場戰舞，表現高昂鬥志，黃敏惠市長也扮演投手投出勝利之球，期勉孩子們球來就打。

市府教育處也預告今年下半年一系列的棒球賽事，有9月7日至12月21日的KANO少棒聯誼賽，讓嘉義市國小棒球隊校際交流，眾所期待的「諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽」將於12月23日至29日舉行。