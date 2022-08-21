台東縣金峰鄉正興村部落已故傳統領袖高正治21日獲頒總統褒揚令。（原民會提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣金峰鄉正興村部落已故傳統領袖高正治21日獲頒總統褒揚令。（原民會提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣金峰鄉正興村部落已故傳統領袖高正治21日獲頒總統褒揚令。（原民會提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣金峰鄉正興村部落已故傳統領袖高正治21日獲頒總統褒揚令。（原民會提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣金峰鄉正興村部落已故傳統領袖、前國大代表高正治21日獲頒總統褒揚令，由高正治長女高國曦頭目代領。蔡英文總統感佩他一生致力保障原住民族權益，以及醫療領域的卓越貢獻，現場近百位親族及排灣族領袖共享榮耀。

燃烟告慰、鳴槍報信，介達部落排灣族青年以傳統儀式向祖靈及已故傳統領袖高正治宣告獲頒總統褒揚令殊榮。蔡英文與原民會主任委員夷將．拔路兒、原民會前主任委員陳建年、立法委員劉櫂豪等皆出席緬懷。

蔡英文說，高正治是東排灣族介達部落的傳統領袖，同時也是「原住民族正名運動」重要的推手。1994年他擔任國大代表任內，領銜提出修正案，更在關鍵時刻，要求重新表決，最終讓「原住民」的稱呼，被寫進憲法當中，而這也就是現在每年8月1日「原住民族日」的由來。

蔡英文指出，她敬佩高正治在醫療領域的貢獻。30多年前，高正治從都市回到故鄉，在衛生所服務族人。同時他也積極參與國際會議，和南島原住民族交流公衛、醫療的經驗，像是台灣能夠取得「泛太平洋區原住民醫師會議」的會員國身分，就是他和原醫會夥伴們努力的成果。

蔡英文說，高正治始終保持著謙遜，把原住民族的主體性、原住民族的知識體系和文化智慧，放在最優先的思考位置。這是讓我們最敬佩的地方。她要代表政府，向高正治表達敬意，並且說一聲「Masalu」。

夷將表示，高正治長年擔任金峰鄉衛生所主任，解決部落醫療資源短缺問題，長期貢獻於原住民族地區醫療服務。擔任國代、部落領袖及金峰、海端、蘭嶼鄉衛生所主任期間，解決部落醫療資源，替原民發聲不遺餘力。原民會5月頒贈1等原住民專業獎章，今天特別請總統親自頒贈褒揚令。