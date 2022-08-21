日本新生代女星澤口愛華（沢口愛華）在15歲時，參加家鄉名古屋舉辦的美少女選拔賽一舉奪冠，之後以偶像組合dela一員出道，隔年在「Miss Magazine 2018」比賽打敗2893人拿下第一名，發行的寫真集都造成搶購熱潮，因此還有「令和寫真女王」封號；今年19歲的澤口愛華有著童顏加F罩杯身材，近期她參演日劇《出租女友》，卻遭網友吐槽定裝照過於老氣。

累計發行千萬本的漫畫《出租女友》將翻拍真人版電視劇，男主角由傑尼斯團體「浪花男子」的大西流星飾演木之下和也，女主角由櫻田日和飾演水原千鶴。故事描述男大生木之下和也是名不愛用功的男大生，因為被交往的女朋友甩了，機緣巧合下接觸到一個「出租女友」的軟件，因此和軟件上的女孩水原千鶴約會發展的愛情故事。其中有19歲的F級正妹澤口愛華飾演出租女友「櫻澤墨」，她在主海報後方左二的位置，不過妝容感似乎有些過重，口紅顏色偏裸色，讓澤口愛華妝容看起來過於死白，沒有平常自然清新的感覺，讓網友毒舌評價並不想花錢和她約會。

澤口愛華的社交帳號中，時常會放出她拍攝的雜誌封面，青春亮麗的容貌加上渾圓雪乳，帶給許多觀眾強烈的視覺衝擊，形容光是看照片就有一種戀愛的感覺，不過《出租女友》真人版不止她遭到吐槽，有網友認為「女主角....根本連av等級都不如」、「這男角怎麼那麼像從韓劇跑出來的」、「大奶小墨…我沒了」、「這男的長這樣是還要租什麼女友」、「其他配角都比女主正」、「小墨的不夠清純可愛」、「男主竟然是裡面最正的」、「這男主封面照怎那麼像陳子強」。