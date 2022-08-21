高雄市交通局致力增加公共運輸使用率，對於老年「公車式小黃」，增加長者外出方便性。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄公共運輸使用低迷，市占率僅8.3％。市民都搭乘私人車輛外出。為了減少使用私人車輛，高雄市交通局從各個年齡層面著手，從幼年計畫邀請幼兒學童搭乘新型電動公車，同時宣導交安；青年學生則是「公車進校園」，將公車開進校園內方便學生上下學，今年再新增學校，多名學生能夠改變以往上下學方式；高齡長者則是「公車式小黃」，提供隨叫隨到的小黃模式，增加長者外出方便性。

高雄市民外出都以私人車輛為主，隨之而來就是車禍發生率高，據行政院主計總處2020年統計，全國公共運輸市佔率16％，台北高達40.4％，而高雄僅8.3％。據高雄市交通大隊統計，今年上半年1至6月交通事故發生48607件，其中A2車禍共18253件，也比去年同期19297件，大幅減少1044件；但是A1死亡車禍共100件，反而比去年增加5件。

交通局表示，今年初與高雄客運攜手規畫，招待幼兒園的孩童免費搭乘最新型電動公車「Ｍodel T」，於7、8月間共招待2間幼兒園、54位孩童搭乘，搭電動公車的同時也請路老師教導關於過馬路、內輪差等交安的知識，用寓教於樂的方式，讓孩童體驗新型電動公車外，能培養交安的意識、建立起搭乘大眾運輸的習慣。

而在青年學生族群，則是以「公車進校園」方式服務，將公車路線設進學園內，提供學生更加方便的上下學。先前有樹德科大、樹人醫專、中山大學、高苑工商等學校有此路線，而今年更新增普門高中，改變多名學生們上下學的方式，能夠更加安全、方便的上下學通勤。

而在高齡長者方面，交通局則推動「公車式小黃」，從2014年開始提供服務，目前行經美濃、旗山、33個行政區61條路線，181位小黃司機。今年1月推出類Uber「公車式小黃2.0」，在美濃開始實施，透過提前預約方式，提供美濃當地民眾不受路線、時間限制之交通接送服務，而僅需負擔公車票價，大幅增加長者就醫就養、學生就學方便性。

交通局表示，截至8月中已提供近2400班次、服務近7800人次。目前已規畫今年底前要擴大至鄰近杉林區。