雖然說送禮物最重要的是心意，但如果滿心期待，卻收到太過廉價的禮物，難免會感到失望。近日一名女子撒嬌讓老公買皮夾給自己，未料竟收到價值僅100元的男用皮夾，讓她超級傻眼，連女兒都看不下去，只好自掏腰包再買一個給媽媽。

這名女網友在「爆怨公社」分享父母的逗趣互動，她透露父母今年都52歲，日前媽媽因為舊皮夾破損，所以難得和爸爸撒嬌，說2人結婚30年了都不曾從對方那裡收到皮夾當禮物，便央求爸爸買一個新的給她；結果隔天爸爸真的實現了媽媽的願望，但一看到皮夾實物，母女2人都瞬間傻眼。

爸爸買的皮夾款式不但是男用的，連上面的100元標籤都沒有撕下來。(圖/翻攝自爆怨公社)

從PO分享的照片上可以看到，爸爸買的不僅是男用的皮夾款式，就連上方的100元標籤也沒有撕下來，讓PO主相當無奈，哭笑不得地吐槽，「爸，您是鋼鐵直男，還是媽媽平常都脾氣太好了？您是甲組（理科直男）的天花板，是不是？」

貼文曝光後，不少網友都被爸爸的行徑逗得哈哈大笑，大家紛紛留言，「真的是甲組天花板加鋼鐵直男！好險老爸跟老媽在一起很久了，不然真的憑實力單身」、「老爸送皮包，老媽送算盤」、「爸爸已無求生意志」、「爸爸是不是想睡公園」、「你爸這是在暗示，他的零用錢只能買得起100的」、「100沒關係，重點裡面有沒有塞滿千元鈔？」。

PO主事後在留言表示，後來她親自帶媽媽去現場買了一個對方喜歡的皮夾，只不過會把花費扣在爸爸明年的紅包錢裡，她也強調爸爸的薪水是自己管的，皮夾則是她送的，價值3000多塊，強烈的對比讓她忍不住笑說，「100塊我真的覺得他在鬧我媽。」