7-11「陽明春天-泰式植物雞絲沙拉」酸爽開胃，99元。（7-11提供）

萊爾富「究柔雞蛋沙拉夾心吐司」，39元。（萊爾富提供）

OKmart「鮮蔬烤雞蛋沙拉」，65元。（OKmart提供）

國人近來講究養生飲食，低脂健康餐順勢崛起，不只健身族、想瘦身民眾以此果腹，天氣炎熱也讓人想吃得清淡些。超商看準商機開賣多款低脂鮮食，業者觀察夏季氣溫不斷飆升，沙拉、輕食便當銷量便逐月成長，民眾對於低脂食物需求明顯提升2至3成，中午12點或傍晚5至7點用餐時段，是相關商品的銷售高峰，尤以學校、辦公大樓型的門市銷量最佳。

7-11近期除了讓蔬食躍升為正餐主角，也為方便消費者就近補充優質蛋白質，開賣沙拉、Fit版本便當等。去年9月上市的「地瓜雞胸肉沙拉餐」，以原型食物取代精緻澱粉並搭原味雞胸肉，半年就賣破80萬份；日前也與首屆米其林綠星蔬食餐廳「陽明春天」共同開發「泰式植物雞絲沙拉」，大豆蛋白製成植物雞絲， 泰式酸辣醬訴求解膩開胃。

全家同樣搶攻健康餐點，獨家開賣網紅千千代言的「小滷雞Q丸」，每包60公克就含11.3公克蛋白質，熱量僅76.1大卡，打破一般人對雞胸類產品印象，Q彈口感冷藏、加熱都合宜；另全家近期歡慶夯番薯15歲，推出「雙色地瓜雞肉握沙拉」，地瓜條加紫地瓜泥為基底的優格醬，消暑又營養，同步搭綠色菠菜餅皮、多種蔬菜與雞肉絲，口感更升級。

早餐想吃得無負擔些，不妨試試萊爾富「究柔雞蛋沙拉夾心吐司」，麵包柔軟度升級外，也夾豐富清爽配料，鹹甜美味只賣到9月底。OKmart分析，減脂商品自2年前就開始熱銷，想在夏季秀好曲線的民眾也樂於選購，其中富含高蛋白及飽足感是首選條件，包含鮮蔬烤雞蛋沙拉等，皆是百元有找輕食。