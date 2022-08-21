曾拯救至少46名「豬仔」的馬來西亞檳州前進黨主席黃家業7月宣布金盆洗手，並透露原本豬仔贖金原本約是1萬令吉（約新台幣6.7萬元），不過某位網紅炒高價錢後，最後一位豬仔的贖金已到5萬令吉（約新台幣33萬元）。有人懷疑是黃家業指的就是台灣網紅Bump，不過Bump也出面回應，「那個網紅不是我」。

據《星洲日報》報導，黃家業表示，多數的豬仔都有問題，有些人得救後甚至還要求他協助償還高利貸，自己曾接觸超過90名豬仔，最後卻只有46人肯回到大馬，且他真正見面的也只有其中17個人，有些返馬的豬仔其實是詐騙集團的線人，想要了解馬來西亞的相關援救流程以想出對策。

黃家業分享，一開始豬仔的贖金約是1萬令吉，不過某位網紅炒高了價錢，最後1個他援救的個案贖金為5萬令吉，他自己付了其中的1萬令吉，而他的救援生涯總共花了約18萬令吉（約新台幣121萬元）。

Bump認為就是有人一直支付贖金才會炒高豬仔的贖金。（翻攝自bumpbro IG）

對此，Bump表示，自己參加的援救組織主張盡可能不給贖金，「難道不就是你們救人的時候，一直花錢給贖金才炒高的嗎？」強調他們援救組織提供給政府的管道，都是透過某國際單位、一些人權組織，不花錢就讓人出來。

Bump澄清黃家業所說的網紅並不是他，他不提倡付贖金給詐騙集團。（翻攝自bumpbro IG）

有大馬網友私訊Bump指出，黃家業說的網紅其實不是Bump，而是某位王姓網紅，曾懸賞40萬令吉（約新台幣269萬元）贖一名大馬女子，Bump則聲明，「那個網紅不是我，我自己從來沒找過地方勢力、台商，也不提倡付贖金給詐騙公司，就是怕會越來越高，但媒體那樣報，大家就會認為是我」。