謝京穎為代言的彩妝品牌擔任一日店長。（民視提供）

謝京穎為代言的彩妝品牌擔任一日店長。（林淑娟攝）

藝人謝京穎與艾成、王瞳同屬民視鳳凰藝能旗下藝人，21日她出席代言的彩妝品牌一日店長活動，被問到艾成日前意外過世，她難過表示，之前經常跟艾成一起上綜藝節目而且都同一組，艾成除了帶給大家很多歡樂，私下也教她非常多，她之前也去87樂團幫忙表演過，「想到很多畫面，還有我們最後一次見面，他還跟我分享接下來的計畫與規劃」。

談起最難忘的互動，謝京穎眼眶瞬間含淚、哽咽地說，印象最深刻是之前與艾成一起上綜藝節目兩個人同一組，「他都會讓我表現，按完鈴後說妳講，還說我們只聽漂亮的人講話。他真的是很好的前輩，這行業沒那麼容易，有機會可以表現時都會想要好好表現，他卻是會把表現機會讓給後輩的前輩，從他身上學習到很多」。她祝福艾成在天國一切都好，大家也會好好照顧王瞳，「因為瞳瞳也很需要他」。

她說王瞳和艾成一樣都是很照顧後輩的前輩，之前她曾與王瞳一起合作《大時代》，過年特別節目兩人也一組，「那時剛進來公司，很多藝人都沒有交通工具，常練舞練到很晚，瞳瞳都會負責把大家送回家。他們的好，讓我們知道有一天自己有能力時也要幫助需要的人」。

不過她說，至今還不敢傳訊息給王瞳，「我懂這種感覺，發生事情後，可能大家都會傳關心訊息 ，但很多文字訊息進來一定會有很大的壓力，她可能需要一點空間與時間，等她恢復狀態、可以跟我們見面時，再關心她，給她的溫暖會直接一點。相信她會好起來的，就給她空間和時間」。

他回憶與艾成最後一次見面是當時他們夫妻倆確診、剛隔離完，進民視開會，他們在公司樓下遇到，聊到接下來的直播計畫、要拍的戲，以及出聯名海南雞肉粽等，她端午節時就打給他們說要訂海南雞肉粽，「結果東西都送來了，我也吃下肚了，才突然想起他們還沒跟我收錢，他們就是這樣超可愛的，只想分享好的東西，我主動提醒忘記收錢後，收錢的人才把帳號給我」，想到大家都還在這條路上努力，艾成卻走了，就讓她覺得難過遺憾。

被問自己低潮時怎麼度過？剛結束一段3年戀情的謝京穎說，她自己低潮時非常喜歡運動、爬山，「我想告訴大家，正能量不是永遠的，人總是有低潮時，所以總是要製造多巴胺讓自己心情快樂，發現爬山運動是舒壓很好的方式，爬山很安靜，就算有山友同行，還是都要靠自己才能攻頂，沿途聽到自己的腳步聲、喘息聲有助重整自己狀態，包括心理不舒服的、想罵的、宣洩的，都可以把所有壓力丟出來，大山會吸收你的負能量，讓你回歸正常、陽光的那一面」。

她說自己也常常因為工作、壓力大、沒時間和家人互動而面臨情緒低潮，在外忙碌一整天會讓大家看到正能量一面，回到家就需要花很長時間省思、梳理自己，除了爬山運動，她也會寫日記抒發。

至於爬山時是否有罵前男友？她笑說：「不會罵前男友啦，我們是和平分手。」至於分手主因，她說就是各自對未來有不同看法，「既然你不能改我也不能改，就協議後提出分手。他也很祝福我，跟我說加油！」坦言雖然分手跟工作沒有直接關係，但兩人工作型態不一樣，沒有長時間溝通也會有問題，她現階段重心一直在工作上，沒時間好好經營感情，分手後很努力工作療情傷，目前沒有追求者，也不想談戀愛，想要全心全意工作，「好不容易工作變多、排很緊，就先以工作為主，把自己該做的做好，調整好自己狀態準備進下一檔戲，全力衝刺工作！ 」