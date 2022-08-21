疫情趨緩後，加上天氣晴，適逢周末假期，德元埤荷蘭村湧現大量人車潮。（張毓翎攝）

有旅行社導遊說，遊客走累了自然會想坐下來休息，並買個涼飲或冰品解暑氣，但重要販售設施若沒到位，難免對這裡的觀光形象扣分。（張毓翎攝）

別具歐洲鄉村風情的台南市柳營區德元埤荷蘭村，是台南觀光休憩熱點，隨疫情趨緩，近來周末單日人潮可破千，停車場被遊覽車塞滿滿，不過有遊客投訴，天氣熱到人都快烤焦，想來杯冷飲消暑，販賣區卻封閉許久，而且全區連個投幣式飲料機都沒有，只有1台飲水機供民眾解渴，搖頭直呼「好失望」。

素有「乳鄉」之稱的柳營，包含八老爺牧場、德元埤荷蘭村等，都是大家耳熟能詳的景點；而其中，占地7.9公頃的德元埤荷蘭村，園內有潺潺水圳流經，搭配荷蘭風車等造景，有如置身在荷蘭鄉村景致中，疫情趨緩後，加上天氣晴，適逢周末假期，湧現大量人車潮。

不過，最近遊客投訴，近來白天高溫飆破30℃，走在太陽底下快熱昏，原本想來園區嘗嘗道地的牛奶冰，沒想到來到販賣區，只見大門深鎖，門上還貼著自6月6日起暫停營業的公告，除遊客中心提供飲水機裝水，全區竟連個投幣式飲料機都沒有，實在難熬這種大熱天。

也有旅行社導遊說，德元埤荷蘭村因是開放式風景區，園內遮蔭處少，天氣這麼熱，遊客走累了自然會想坐下來休息，並買個涼飲或冰品解暑氣，但販賣區似乎已封閉2個月，前幾次帶團來訪也都關門，正處旅遊旺季，重要的販售設施沒到位，難免會對這裡的觀光形象減分。

市府觀旅局長郭貞慧說明，德元埤荷蘭村因委外經營合約屆滿，今年5月重新委外招商，已有廠商得標，由於委外營運範圍，從前一次僅包含賣店、餐廳，此次擴展到全區，故點交作業時間比較長，但都有在進度上，不過即使在過渡期，考量遊客需求，會再與廠商討論設置投幣式飲料機，或邀請一些小販短期進駐設攤。