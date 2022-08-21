NCC（國家通訊傳播委員會）日前公布《數位中介服務法》草案惹議，民進黨立委林靜儀稱國民黨、民眾黨都曾提出。對此，國民黨立委痛批，林靜儀睜眼說瞎話，竟然帶風向轉移焦點，把責任推給在野黨，根本是民主倒退、丟人現眼，呼籲民進黨不要低估台灣2300萬人的智商。

國民黨團總召曾銘宗表示，民進黨執政超過6年，在立法院占絕對多數，以民進黨過去多數暴力罄竹難書的作為，想做的哪個案子過不了？不想過的案子又哪個過得了？以會計法99條之1為阿扁除罪化，所有在野黨反對還不是通過了，林靜儀不要睜眼說瞎話，不要把責任全部推給在野黨。

曾銘宗痛批，民進黨在完全執政後，不要遇到外面有反彈的聲音就推給在野黨，這是完全不負責任的民進黨，民進黨推《數位中介法》妨害言論自由以及相關數位產業發展，完全就是政治考慮，也讓民進黨用政府公帑養的網軍檯面化，呼籲民進黨不要低估台灣2300萬人的智商。

國民黨立委李德維痛批，林靜儀令人不齒且唾棄，民進黨執政下的NCC推出的法案，受到在野黨與業界激烈反彈，就連行政院長蘇貞昌也不敢強渡關山，林靜儀竟然帶風向、轉移焦點，把責任推給在野黨，林靜儀的言行舉止只能用民主倒退、丟人現眼來形容，「難道國民黨、民眾黨未來提的法案，林靜儀都支持嗎？」