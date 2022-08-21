花東縱谷國家風景區管理處鯉魚潭環境教育中心利用鯉魚潭環潭步道的多種民俗植物，開設2套原住民族文化環境教育課程，讓民眾學習原住民族的自然智慧，並瞭解在地的環境議題，進而愛護大自然。（縱管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭是縣內最大的內陸湖泊，依山傍水的環境孕育豐富的動植物生態，花東縱谷國家風景區管理處曾以當地生物多樣性開發系列環教課程，廣獲好評，今年將以原民植物開辦「戀戀民俗植物」課程，讓民眾學習原住民族的自然智慧並瞭解在地的環境議題，進而愛護大自然。

座落在壽豐鄉池南村鯉魚山腳下的鯉魚潭，氣候舒適濕潤，孕育豐富的動植物族群，如螢火蟲、蛙類、蛇類、蕨類等，且園區內有環潭步道、森林步道等，是花蓮民眾踏青休閒好去處，也是外地遊客必訪的旅遊景點。

由於鯉魚潭環潭步道有樹薯、香蕉樹、檳榔樹、青苧麻、密花苧麻、血桐、姑婆芋等早期原住民族生活所需的民俗植物，也有筆筒樹、台灣桫欏等大型樹蕨植物，不僅是遠古時代的孓遺植物，也是阿美族的傳統美食及太魯閣族早期蓋房子的柱材之一。

縱管處鯉魚潭環境教育中心為讓民眾認識原住民族祖先的生活自然智慧，先前利用環潭步道的民俗植物，開設首套原住民族文化環境教育課程「阿美族傳統文化與民俗植物應用」，廣獲民眾好評，今年再推出「戀戀民俗植物」課程，4月獲環保署審查後已正式上線。

縱管處長郭振陵說，「戀戀民俗植物」相較第1套課程有更多鯉魚潭常見的民俗植物介紹及多元應用，適合國小3年級以上學生、民眾參與，且同時預約2套課程更能深度感受當地原住民族樸實生活的文化之美。

郭振陵也提到，開發原住民族文化環境教育課程不僅希望讓遊客能深入認識鯉魚潭，也盼藉此讓大家瞭解在地的環境議題，進而培養環境素養。