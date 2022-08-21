樂天桃猿本季在天母戰績5勝0敗，今天要力拚續保「不敗之身」，開路先鋒林立面對味全龍先發投手林子昱投出的第1球就「炸裂」，一棒將球扛出左外野全壘打牆外，生涯第4支「首局首打席首球」全壘打，也追平統一獅隊的洋將羅偉，並列史上最多。

今年打擊大爆發的林立多項數據都攻佔打擊排行榜第一，目前是安打、全壘打、打點、打擊率「四冠王」，賽前9轟與隊友朱育賢並列領先，今天在比賽開始的第一球就開轟，第10轟出爐，成為本季首位全壘打達到雙位數的球員。

加上這一轟在內，中職史上共出現35支首局首打席首球全壘打，共有24位選手締造過，林立敲出這一轟也追上羅偉，4轟並列聯盟最多首局首打席首球全壘打。不過羅偉是在1996、97年各敲兩支，林立今年一口氣就打出3轟，破聯盟最多單季首局首打席首球全壘打紀錄。

值得一提的是，林立這4支全壘打剛好都從不同球隊手中敲出，2018年從富邦悍將蔡明晉手中開轟，今年統一獅江辰晏、中信兄弟泰迪，加上今天龍隊林子昱，集成另類「滿貫成就」。