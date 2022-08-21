韓國女子天團少女時代暌違5年終於合體，迎來出道15周年，推出第7張專輯《FOREVER 1》，20日晚上在SMTOWN（SM娛樂公司家族演唱會）獻上回歸後第1場演唱會表演，因團員除太妍、Sunny、俞利、孝淵、潤娥，其他3人Tiffany、秀英、徐玄已在2017年與SM結束合約，維持單飛不解散各自有新公司，故今年SM也開前例，讓不同經紀公司的明星登上SMTOWN。

2017年10月9日，Tiffany、秀英、徐玄未續約，當時SM表示少女時代對公司、對粉絲都極具意義，團員們均無解散意願，只是有團員合約到期，對少女時代往後的活動彼此會更慎重討論再做決定。雖然少女時代8人已分屬4個不同經紀公司、有不同的梳化跟經紀人，20日在SMTOWN後台，SM創辦人李秀滿仍給予所有團員擁抱，8人也穿上SMTOWN字樣的衣服。

SMTOWN演出集寶兒、東方神起、Super Junior、少女時代、SHINee等卡司輪番開演，其中少女時代帶來經典曲〈PARTY〉以及新歌〈FOREVER 1〉，在演出〈FOREVER 1〉的過程中，副歌階段孝淵突然在舞台上泛淚，忍到演出結束才終於爆哭，身旁團員們一邊安慰她也一邊克制合體後感動的眼淚。

另少女時代正逢打歌期間，從20日凌晨4點開始，團員們一連錄了MBC電視台的《Show! 音樂中心》、KBS的《音樂銀行》、SBS的《人氣歌謠》3個打歌節目，加上SMTOWN現場演出，到21日早上7點才收工，全員超過24個小時沒得休息睡覺。